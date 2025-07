Expedia e Lastminute si adeguano dopo il dialogo con la Commissione UE

A seguito di un dialogo con la Commissione europea e la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC) delle autorità nazionali, Expedia e Lastminute.com si sono impegnate a informare meglio i consumatori in merito ai loro diritti e a garantire che, in caso di cancellazione di un volo da parte della compagnia aerea, ricevano il rimborso dei biglietti entro 14 giorni.

Questo dialogo, guidato dall’agenzia svedese per i consumatori, mirava a incoraggiare le agenzie di viaggio online ad adottare volontariamente pratiche per migliorare la protezione dei consumatori, renderli più consapevoli dei loro diritti, nonché incrementare la conformità delle piattaforme alla legislazione dell’UE. Basato sull’azione coordinata del 2023 condotta dalla rete di cooperazione per la tutela dei consumatori che ha ottenuto gli stessi impegni da parte di eDreams ODIGEO, Etraveli Group e Kiwi.com., porta a cinque il totale delle grandi agenzie di viaggio online che aderiscono a pratiche di questo tipo.

Lastminute.com ha accettato di attuare la maggior parte degli impegni a partire dal 1º luglio 2025, con piena attuazione entro il 1º settembre 2025, mentre Expedia ha dichiarato che le sue pratiche sono in linea con gli impegni concordati.

La rete delle autorità europee per la tutela dei consumatori monitorerà la corretta attuazione degli impegni e il rispetto dei tempi previsti da parte di queste due agenzie, oltre a continuare a monitorare l’attuazione di eDreams ODIGEO, Etraveli Group e Kiwi.com. e a promuovere l’adozione delle medesime pratiche da parte di altre agenzie di viaggio online.

Maggiori informazioni sono disponibili nel online.