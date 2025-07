Con l’Orchestra del Teatro di San Carlo nel Galoppatoio del Real Sito

Oksana Lyniv sarà protagonista di un concerto en plein air con l’Orchestra del Teatro di San Carlo domani, giovedì 31 luglio alle ore 20.30, al Real Sito di Carditello. Oksana Lyniv è una delle più interessanti interpreti nel panorama internazionale della conduzione musicale.

Cresciuta in un ambiente in cui la musica era centrale (entrambi i genitori erano musicisti), ha costruito la sua formazione prima nella nativa Ucraina, per poi perfezionarsi in Germania, dove ha maturato un particolare interesse per il repertorio tedesco, soprattutto wagneriano.

Nel 2021 è stata la prima donna a salire sul podio del Festival di Bayreuth e la prima direttrice musicale del Teatro Comunale di Bologna. Pur non avendo optato per l’amato Wagner, per il suo debutto alla guida dell’Orchestra del Teatro San Carlo, Lyniv ha scelto la Sinfonia n. 5 di Ludwig van Beethoven (forse la più eseguita e la più universalmente conosciuta delle nove sinfonie), considerata il paradigma del sinfonismo beethoveniano. Completano il programma l’Ouverture da Oberon di Carl Maria von Weber e “Gli uccelli” di Ottorino Respighi.

“Una importante collaborazione istituzionale – spiega il presidente della Fondazione Real Sito di Carditello, Maurizio Maddaloni – che conferma le ambizioni del Carditello Festival e la centralità del Real Sito di Carditello nel panorama culturale nazionale. Una sinergia tra la Reggia borbonica e il Lirico partenopeo destinata, nel tempo, a dare nuovo slancio alla nostra programmazione artistica e ad affermare Carditello come destinazione ideale e palcoscenico naturale per ospitare la grande musica e le rievocazioni storiche”.

“Questo concerto – dichiara la direttrice generale del Teatro di San Carlo, Emmanuela Spedaliere – rappresenta un’ulteriore tappa del percorso di apertura e diffusione culturale che il Teatro di San Carlo sta conducendo in collaborazione con importanti realtà del territorio. Un’occasione straordinaria per portare la grande musica sinfonica in uno dei luoghi più suggestivi e ricchi di storia della nostra regione”.

Il concerto rientra nel progetto Campania Aeterna, percorsi d’armonia sostenuto dalla Regione Campania con i fondi del Piano Strategico per la Cultura e il Turismo, a conferma dell’impegno delle istituzioni nel promuovere eventi di alto valore artistico nei siti culturali più rappresentativi del territorio.

Il tutto nella straordinaria cornice del Real Sito di Carditello (San Tammaro – CE), una delle Delizie Reali dei Borbone che rivive, anche attraverso la grande musica dal vivo, con gli appuntamenti estivi del Carditello Festival, diretto dal direttore artistico Antonello De Nicola.

Lo spazio all’aperto è quello del Galoppatoio – il più grande ippodromo al mondo ospitato in una residenza reale – destinato un tempo all’allevamento e alla selezione di cavalli di razza reale, oltre che alla produzione agricola e casearia, che si trasforma in un suggestivo teatro all’aperto.