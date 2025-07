Assistenza sanitaria e antincendio durante eventi a Fisciano (SA)

L’Associazione di volontariato “La Solidarietà” di Fisciano, come ogni anno, rinnova l’impegno a garantire assistenza sanitaria e di antincendio durante gli eventi pubblici che animano il territorio comunale. Il sodalizio con sede alla frazione Lancusi, fondata su valori di solidarietà e collaborazione, si pone come punto di riferimento per la tutela della sicurezza di cittadini, visitatori e partecipanti alle numerose manifestazioni organizzate sul territorio comunale di propria competenza.

In particolare, “La Solidarietà” offre un servizio di assistenza sanitaria durante eventi quali feste patronali, sagre, feste di piazza, fiere e altre iniziative organizzate nel Comune di Fisciano. “I nostri volontari – spiega il Presidente Alfonso Sessa - formati e aggiornati costantemente, sono presenti con ambulanze e squadre di primo intervento che garantiscono un pronto e efficace supporto in caso di emergenze. La presenza di personale qualificato e di mezzi attrezzati permette di intervenire tempestivamente, contribuendo a ridurre al minimo i rischi e a tutelare tutti i cittadini”.

Oltre all’assistenza sanitaria, “La Solidarietà” si occupa anche di servizio di supporto antincendio. Le squadre di volontari specializzati sono pronte a intervenire in caso di incendi, garantendo così un ulteriore livello di sicurezza e tranquillità per tutti coloro che partecipano agli eventi. Una presenza costante, finalizzata ad assicurare che le manifestazioni si svolgano nel rispetto delle normative di sicurezza e nel massimo rispetto dell’ambiente.

In questo momento, che sono in corso “Le Chiavi della Città”, l’Associazione si sente ancora più motivata nel suo ruolo. La manifestazione, che vede coinvolti tutti i giovani delle frazioni del Comune di Fisciano, rappresenta un momento di aggregazione, cultura e tradizione, ma anche di responsabilità collettiva. Per questo motivo, “La Solidarietà” mette a disposizione il suo personale e le sue risorse per garantire un ambiente sicuro e accogliente, affinché tutti i partecipanti possano vivere questa esperienza nel migliore dei modi.

“Il nostro impegno – conclude il Presidente Sessa - si traduce in un servizio volontario, frutto della passione e del senso civico di uomini e donne che mettono le loro competenze e la loro professionalità al servizio della cittadinanza. La nostra presenza durante gli eventi pubblici è un segno tangibile della vicinanza dell’associazione alla comunità di Fisciano e della volontà di contribuire al benessere collettivo”.

Un impegno a garantire sicurezza e servizio di assistenza a tutta la comunità, che rappresentano i tratti distintivi del sodalizio, diventato punto di riferimento dell’intero territorio.