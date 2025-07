Un viaggio tra cultura, comunità e storie di bagagliai

Dopo aver attraversato con entusiasmo oltre 20 borghi del Sannio, la Fiera del Bagagliaio arriva nel cuore dell’Irpinia per un nuovo appuntamento speciale. Sabato 2 e domenica 3 agosto, dalle 11:00 alle 22:00, saremo a Sant’Angelo dei Lombardi (AV), un borgo resiliente e affascinante, rinato con coraggio dopo il terremoto del 1980 e oggi più vivo che mai.

Con la partecipazione straordinaria della Coldiretti, che porterà i suoi mercatini di eccellenze locali, e con i nostri instancabili partecipanti – artisti, artigiani, creativi, amanti del vintage e del riuso – la famosa Piazza Francesco De Sanctis, si trasformerà in un mercato a cielo aperto dove la cultura si mescola alla quotidianità, e dove ogni bagagliaio è un piccolo scrigno di storie.

La Fiera del Bagagliaio non è solo un evento, è un progetto culturale e sociale. Un format itinerante e gratuito, pensato per valorizzare i nostri territori, spesso dimenticati creare nuove occasioni di incontro, offrire visibilità gratuita a chi crea, produce e colleziona incontrare ogni volta un pubblico diverso, curioso, autentico.

I protagonisti restano loro, i partecipanti, con i loro bagagliai carichi di passioni, oggetti unici, lavori artigianali, opere d’arte e chicche d’altri tempi. Ma anche i borghi, come Sant’Angelo dei Lombardi, che con la sua particolare forma a chiocciola ci ricorda come ogni viaggio, anche quello più semplice, possa portarci al centro di qualcosa di importante: la comunità, la condivisione, la bellezza che resiste e cresce.

La Fiera è gratuita per tutti, per chi espone e per chi visita. Nessun costo, solo la voglia di esserci, di fare rete, di scoprire e farsi scoprire.

Sul nostro sito www.fieradelbagagliaio.com, nella sezione NEWS & BLOG, potete leggere il racconto dei primi due anni di attività, a partire dalla primissima edizione nel borgo di Melizzano BN, che ha dato il via a questo meraviglioso viaggio su quattro ruote.

Vi aspettiamo a Sant’Angelo dei Lombardi, con i bagagliai aperti, i cuori leggeri e la voglia di stare bene insieme. Perché la Fiera del Bagagliaio non è solo un evento, è un modo nuovo di vivere i luoghi e le persone.