Allarme zanzara killer: conferenza stampa il 5 agosto

Napoli vive una grave emergenza sanitaria: blatte e topi invadono le strade, e ora il rischio mortale della zanzara killer (West Nile) diffonde il panico. La mancata derattizzazione e deblattizzazione, insieme all’assenza di prevenzione da parte dell’ASL Napoli 1, mette a rischio la salute dei cittadini, sovraccaricando ulteriormente i Pronto Soccorso.

La Lega ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti per individuare responsabilità e negligenze dell’ASL, che nonostante risorse ingenti continua ad affidare inutili appalti milionari a ditte esterne, senza risultati concreti. Chiediamo risposte immediate.

Mentre la politica regionale si perde in sterili polemiche, la Lega passa all’azione: attiveremo da agosto un numero WhatsApp per consentire ai cittadini di segnalare emergenze igieniche e interverremo direttamente in loro sostegno.

Mercoledì 5 agosto 2025, nella nostra sede di via del Carretto, si terrà una conferenza stampa con il Coordinatore cittadino Enzo Rivellini, l’On. Gianpiero Zinzi, il Sen. Claudio Durigon e dirigenti della Lega, insieme ad esperti medici che illustreranno i pericoli dell’attuale emergenza e le misure urgenti da adottare.