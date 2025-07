Grazie ai Fratelli Canterini, un pomeriggio di divertimento a Piazzale degli Irpini

Oggi, mercoledì 30 luglio grazie alla gentile concessione del gruppo dei Fratelli Canterini, i bambini dell’oratorio Anspi della Parrocchia Maria SS.ma di Montevergine di Avellino, potranno trascorrere un pomeriggio all’insegna del divertimento, usufruendo gratuitamente delle attrazioni del Luna Park situato a piazzale degli Irpini. Un appuntamento questo ormai consolidato negli anni. Più di sessanta magliette verdi accompagnate dagli educatori e animatori dell’oratorio e dai propri genitori, invaderanno il luna park nel tardo pomeriggio di oggi, trascorrendo due ore di sano e puro divertimento, un modo per permettere a tutti di poter usufruire delle giostre e vivere con il sorriso sulle labbra un pezzettino d’estate in città.

L’oratorio non può far altro che ringraziare i fratelli Canterini per l’attenzione e la disponibilità che ogni anno ci riservano.