Otto mesi di silenzio sulla condotta DN 800

“Con la presente, in nome e per conto del Comitato “Uniamoci per l’Acqua” si chiedono, cortesemente, chiarimenti in merito allo stato dell’intervento di somma urgenza per la sostituzione della condotta adduttrice DN 800 che attraversa i territori comunali di Castelfranci, Villamaina e Gesualdo.

Tale intervento è stato oggetto di una proposta del sindaco di Sturno, Vito Di Leo, approvata il 27 novembre 2024, con l’appoggio pubblico dei consiglieri regionali irpini. L’intervento prevedeva la sostituzione di circa 1,5 km di condotta, più volte soggetta a guasti e causa di gravi disagi idrici per una vasta area.

In particolare, si fa riferimento al guasto segnalato il 27 agosto 2024 dall’Alto Calore Servizi S.p.A. e riportato da fonti di stampa locali, che interessò oltre 30 comuni irpini e sanniti.

Ad oggi, nonostante le numerose interruzioni idriche registrate nel mese di luglio 2025 (per altre cause), non risultano comunicazioni ufficiali relative all’avvenuta realizzazione dell’intervento sopra citato. Si richiede, pertanto, di fornire chiarimenti sui seguenti punti:

– se l’intervento di sostituzione della condotta DN 800 sia stato eseguito e, in caso affermativo, quando e con quali fondi;

– se non fosse ancora stato eseguito, si chiede di conoscere lo stato della progettazione, il cronoprogramma e le risorse stanziate.

In ogni caso, si richiede ogni ulteriore informazione utile alla comprensione della situazione, in un’ottica di trasparenza e tutela del diritto all’acqua.

Il presente documento sarà reso pubblico sui canali del Comitato. RingraziandoVi per la Vostra attenzione, resto in attesa di un Vostro cortese e sollecito riscontro.”

Avv. Mariangela Grasso Comitato

“Uniamoci per l’Acqua”