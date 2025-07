1° agosto 2025 – Auditorium San Pio X, Piazza della Balduina, Roma

Raccontare con le canzoni storie di vita vissuta, per mostrare come anche nella normalità di ogni giorno si possa scoprire qualcosa di più grande – se si ha il coraggio di guardarla con occhi nuovi. È questo il cuore del messaggio della band giovanile AsOne, composta da undici giovani artisti provenienti da diverse città e percorsi, ma uniti da un ideale comune: costruire ponti tra i popoli e trasmettere, attraverso la musica, un messaggio di unità, speranza e fraternità.

In occasione del Giubileo dei Giovani che si svolge in questi giorni a Roma, gli AsOne si esibiranno con un concerto-evento aperto a tutti i partecipanti e alla cittadinanza, che unirà musica live, testimonianze personali e contenuti visivi, in una proposta artistica intensa e coinvolgente.

Il concerto propone brani originali, nati dalle esperienze di vita dei componenti della band:

•“Qualche cosa resta”, presentata da Lorenzo, nasce da una domanda profonda: “Chi sono io, davvero?”. È una canzone che riflette su l’identità e sulla ricerca di autenticità, soprattutto nei momenti in cui tutto sembra crollare.

•“Non sarò sola mai” è il canto con cui Francesca racconta il percorso di uscita da un periodo buio di bullismo e insicurezza, in cui la musica e l’incontro con gli altri sono stati luce nel cammino.

•“Nebbia e Mare”, introdotta da Victoria, rievoca il dolore per la perdita di sua madre, ma anche la scoperta di una forza nuova che l’ha spinta a continuare, a credere nella bellezza della vita e nella presenza viva di chi ci ha amato.

•“Ci vuole coraggio” è l’inno che dà voce alla scelta quotidiana di non lasciarsi abbattere, ma di credere nella possibilità di un amore che ricostruisce e rinnova. Un brano energico e diretto, che invita a non rimanere fermi, ad alzarsi e camminare, anche quando tutto sembra difficile.

Gli AsOne non sono nuovi a palchi importanti: nel 2023 hanno calcato l’Arena di Verona in occasione del viaggio apostolico di Papa Francesco, accompagnando l’evento con la loro musica davanti a migliaia di persone.

Nel 2024 hanno partecipato al Genfest in Brasile, il grande raduno internazionale del Movimento dei Focolari che ha riunito giovani da tutto il mondo per promuovere la fraternità universale attraverso arte, dialogo e azione sociale.

Lontani dai riflettori del mainstream ma vicini al cuore delle persone, gli AsOne si stanno facendo conoscere in Italia ed in tutto il mondo per la freschezza e la verità del loro linguaggio musicale, con concerti che non lasciano indifferenti.

Appuntamento venerdì 1° agosto alle ore 20.00 all’Auditorium San Pio X, in Piazza della Balduina – Roma.