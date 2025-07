La ricerca visiva di Annamaria De Vito in mostra al Museo Irpino di Avellino

Venerdì 1° agosto 2025, alle ore 17.30, in una delle sale espositive del Museo Irpino presso la sede del Complesso Monumentale Carcere Borbonico di Avellino, sarà inaugurata la mostra “Verticali equilibri” di Annamaria De Vito, a cura del sociologo e critico d’arte Maurizio Vitiello.

Maurizio Vitiello, curatore della mostra, così descrive la personalità artistica di Annamaria De Vito: “Nell’ampio panorama dell’arte contemporanea riuscire a inserire nel contesto delle novità non è pratica facile. E proprio gli avanzamenti nell’operatività di Annamaria De Vito, scanditi passo dopo passo, riescono a raggiungere mete inattese e congruenti sequenze, che alimentano traguardi su traguardi. Emergono segni, segnali, segnacoli, simboli, congetture assemblate, che si conglobano in suddivisioni ferme e acute per, poi, rimbalzare su equilibri, alterni e chiasmatici. Orientamenti segmentati e plurisedimentati contribuiscono a salti espressivi”.

Le ultime produzioni dell’artista napoletana caratterizzeranno il percorso espositivo in mostra al Museo Irpino: “Annamaria con la sua ultima produzione – racconta Maurizio Vitiello - riesce a sviluppare equilibri compositivi utili a far percepire disposizioni verticali, complesse e a incastro. Fa emergere il suo procedere di prove e legittima redazioni pittoriche di scelte corrette per rimarcare soluzioni riflessive. Contestualizza una teoria di fervori concentrici e organizza un replay di successivi studi. Con una meditata sensibilità rimanda sui suoi percorsi agiti e sui tragitti stimolanti, ma si preoccupa e, così, provvede a istituire illustrate posizioni d’icastica misura. Le sue composizioni risultano estratti di andamenti e di accostamenti leggibili che s’agganciano, in filigrana, ad atmosfere ampie e a estensioni di emozioni. Riassorbe, quindi, valutazioni e stimoli ottici per situare una complessa rete di addendi e di cifre coloristiche. I ventagli amalgamati qualificano campi emotivi, d’indubbio interesse. In un’apprezzabile e lunga teoria vengono confermati equilibri con stesure perspicaci e appropriate, grazie a calibrati effetti pittorici, avvertiti e sentiti”.

All’inaugurazione sarà presentata la monografia “Annamaria De Vito Verticali Equilibri” a cura del sociologo e critico d’arte Maurizio Vitiello. Inoltre, intervento poetico di Floria Bufano con un particolare “reading”.

La mostra sarà visitabile fino a sabato 20 settembre, dal martedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 (domenica e lunedì chiusura al pubblico).

Ingresso libero e gratuito