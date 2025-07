Si conferma Premium Partner anche per la nuova stagione

Soft Tecnology, azienda leader nel settore dell’Information Technology e dell’innovazione digitale, è lieta di annunciare il rinnovo della partnership con US Avellino 1912, confermandosi Premium Partner anche per la nuova stagione calcistica. Quella tra Soft Tecnology e l’US Avellino non è solo una sponsorizzazione, ma una collaborazione solida che si rinnova da anni, fondata su valori condivisi, come il legame con il territorio, la determinazione nel raggiungere obiettivi ambiziosi, e la passione per l’eccellenza.

Il logo Soft sarà ben visibile anche quest’anno sulla spalla della maglia ufficiale da gara, all’interno dello Stadio Partenio-Lombardi, e sul sito ufficiale del club, consolidando così una presenza che unisce sport e innovazione nel cuore dell’Irpinia.

“Siamo orgogliosi di affiancare ancora una volta l’US Avellino – dichiara Danilo Pedata, AD di Soft Tecnology – “Questa collaborazione rappresenta per noi non solo un’opportunità strategica per aumentare la visibilità del nostro brand sul territorio, ma anche un modo per supportare concretamente una realtà sportiva che è simbolo di appartenenza, impegno e passione”.

In un’epoca in cui la tecnologia gioca un ruolo cruciale nello sviluppo economico e sociale, Soft Tecnology crede fortemente nella sinergia tra impresa e sport, due mondi capaci di ispirare e generare valore. Con questo accordo, l’azienda conferma la propria volontà di essere protagonista sul territorio, supportando iniziative di valore e guardando con fiducia al futuro.