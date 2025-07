Picariello: "Servizi da garantire per giovani e famiglie"

Oggi ricorre il 50° anniversario della legge istitutiva dei Consultori Pubblici Familiari, la Legge 405/1975. Questa importante normativa ha previsto l’istituzione di un consultorio ogni 20.000 abitanti, contribuendo alla tutela della salute e del benessere delle famiglie. Il Movimento 5 Stelle di Avellino desidera ricordare questa legge, sottolineando l’importanza dei servizi di assistenza e di supporto alle famiglie.

“Abbiamo provato in questi anni a sottolineare in Consiglio comunale come i consultori dovessero essere presenti sul territorio di una piccola comunità come la nostra. Siamo riusciti a far approvare una mozione a firma mia, ma a quell’impegno prima Festa poi Nargi non hanno dato seguito. Mi auguro che il commissario possa provvedere a restituire alla città almeno due consultori come la legge prevede. Si tratterebbe di assolvere ad un dovere a beneficio di tutti i cittadini”.

“Oggi, più che mai, è fondamentale ribadire l’importanza dei servizi pubblici, in particolare dei consultori, di fronte a questo Governo che rischia, invece, di indebolire la loro presenza e funzionalità. A livello nazionale e anche nel nostro territorio di Avellino, il Movimento 5 Stelle si mobilita per difendere un diritto fondamentale, soprattutto per i giovani. I consultori rappresentano un presidio di supporto, informazione e prevenzione, essenziali per garantire un percorso di crescita consapevole e sicuro. È nostro dovere rivendicare la centralità di questi servizi, per tutelare il futuro dei giovani e assicurare un sistema di assistenza qualificato e accessibile a tutti”.

Avv. Ferdinando Picariello

Vice Sindaco al Comune di Avellino

Vice Rappresentante Gruppo Territoriale Movimento 5 Stelle di Avellino