Il pluripremiato Matteo Garrone ha aperto la tredicesima edizione dell’Ariano International Film Festival, in programma dal 28 luglio al 3 agosto 2025. Ospite della kermesse campana, il regista romano ha tenuto una Masterclass esclusiva, durante la quale ha svelato alcuni dei segreti del suo mestiere, rispondendo alle domande dei partecipanti e raccontando come ha iniziato ad avvicinarsi alla sua arte. Autodidatta ma con un importante bagaglio personale alle spalle, fatto di disegni e pittura, a 26 anni ha intrapreso la strada della regia. Da allora ha spaziato di genere in genere, dalla favola (Il racconto dei racconti) ai fatti di cronaca (Dogman), arrivando a fondere le sue suggestioni nella sua ultima opera, Io Capitano. Le emozioni sono sempre al centro delle sue storie, nel tentativo di fornire diverse prospettive che facciano riflettere e sensibilizzino. Senza giudizio ma con empatia, i suoi personaggi sono entrati nell’immaginario del pubblico e hanno lasciato il segno. Esattamente come ha fatto lui con il pubblico di Ariano Irpino.

In serata, spazio a un altro gradito ospite della kermesse, Chiara Iezzi. La cantante dello storico duo Paola e Chiara ha accompagnato il film in concorso L’ultima sfida di Antonio Silvestre, anche lui presente in sala.