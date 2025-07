Il 30 luglio presentazione al Comune di Cancello Arnone (CE)

Appuntamento il giorno mercoledì 30 luglio alle ore 10 al Comune di Cancello Arnone per la conferenza di presentazione della 47ª edizione della Festa della Mozzarella – White Fest, il Festival dell’Oro Bianco.

Mozzarella, cultura e convivialità questo il filo conduttore dell’evento in programma dal giorno 1 al 3 agosto 2025. Tre giorni dedicati alla degustazione della regina delle eccellenze del territorio: la mozzarella di bufala, ai prodotti a chilometro zero con il Mercato di Campagna Amica di Coldiretti Caserta ed all’intrattenimento musicale.

Con il sindaco Raffaele Ambrosca ci sarà l’assessore all’agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo, il presidente della Coldiretti Campania Ettore Bellelli, il vicepresidente del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop Davide Letizia, il presidente dell’Anasb Nicola Palmieri, Il presidente dell’Associazione Campana Avicoltori Ludovico Abagnale. Modera il giornalista Roberto Esse.

Un evento che oltre a marciare spedito verso il mezzo secolo di vita, unisce anche i gusti di tutta la famiglia coniugando la passione per il buon cibo, con gli spettacoli dal vivo per tutte le età con importanti ospiti del panorama musicale nazionale. Non mancano momenti di informazione sulla filiera bufalina ed esposizioni.