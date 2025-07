Fantalive, serate ricche di giochi, food e tanta buona musica

La grande attesa sta per terminare. Manca davvero poco all’apertura de “Il Villaggio del Tifoso” di Castel di Sangro. Da mercoledì 30 luglio e fino al 14 agosto i sostenitori azzurri in vacanza nella località che ospita il ritiro dei campioni d’Italia del Napoli potranno contare su di uno spazio che si arricchisce ogni giorno di nuove attrazioni, giochi per tutte le età ed ovviamente tante cose buone da assaggiare fra un allenamento e l’altro.

Ricco anche il programma dell’intrattenimento musicale. Si comincia con lo spettacolo di Loran Magic che si esibisce il 31 luglio alle ore 20.30. In calendario anche un secondo appuntamento il 12 agosto alla stessa ora. Il 2 agosto appuntamento con The Band Music Live che alle ore 20.30 propone Pop in Rock. Mentre il 6 e il 13 agosto la selezione musicale di Dj Gi8 con inizio alle ore 20. Il 7 agosto appuntamento musicale con Marialuisa De Prisco, Felice Romano e Armando Alfano. Nel corso dello spettacolo dal titolo “Nuje ‘e facimm accussì” si potrà anche ascoltare il singolo “Grazie Presidente” che Romano ha dedicato al patron azzurro Aurelio De Laurentiis.

Fra le novità da non perdere lo stand di Alfa Fantalive, la prima app che trasforma il fantacalcio in una esperienza dinamica ed innovativa. Una tappa da non perdere per entrare in una dimensione fatta non più di soli numeri e per portare a casa qualche gadget esclusivo.

Il 4 agosto esibizioni e spettacoli a cura della sigla sportiva Acsi che aspetta i visitatori in viale dello sport a partire dalle ore 16. L’evento presenterà progetti promozionali e formativi per l’anno sportivo 2025-2026, con particolare attenzione ai giovani, al talento e alle opportunità professionali.

Ci sarà la partecipazione speciale di Casa Sanremo Performer, con esibizioni di scuole artistiche selezionate fra cui Ateneo della Danza, W Studio e A Passi di Danza Academy. Inoltre, verrà lanciato un nuovo talent show, previsto per settembre 2025, che offrirà ai giovani visibilità e opportunità di crescita artistica e professionale.

Novità che si aggiungono ai numerosi giochi interattivi legati al mondo della realtà virtuale, allo show di SauroRex e dei suoi amici dinosauri mentre alle mille meraviglie proposte dall’area food si somma, il 9 agosto, una giornata dedicata alla Pizza di Vico Equense.

Il “Villaggio del Tifoso” è un’idea realizzata da Momenti Gommosi Eventi di Dario Battaglia in collaborazione con la D2 eventi e il patrocinio del Comune di Castel di Sangro, capitanata dal sindaco Angelo Caruso.