"Violato il regolamento sui servizi digitali per la presenza di prodotti illegali sulla piattaforma"

Oggi la Commissione ha stabilito in via preliminare che Temu ha violato l’obbligo previsto dal regolamento sui servizi digitali di valutare adeguatamente i rischi di distribuzione di prodotti illegali sulla sua piattaforma di acquisti.

È stata infatti dimostrata l’esistenza di un rischio elevato per i consumatori dell’UE di trovare prodotti illegali sulla piattaforma. In particolare dall’analisi di un’operazione di acquisto in incognito condotta dalla Commissione è emerso che la probabilità di incorrere in prodotti non conformi tra quelli offerti da Temu, che includono giocattoli per neonati e piccola elettronica, è estremamente alta.

Henna Virkkunen, Vicepresidente esecutiva per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, ha dichiarato: “Facciamo acquisti online perché confidiamo che i prodotti venduti nel nostro mercato unico siano sicuri e conformi alle norme vigenti. In base al nostro parere preliminare Temu è lungi dal valutare i rischi per i suoi utenti secondo gli standard previsti dal regolamento sui servizi digitali. La sicurezza online dei consumatori non è negoziabile nell’UE: le nostre norme, compreso il regolamento sui servizi digitali, sono alla base di una migliore tutela online e di un mercato unico digitale più sicuro e più equo per tutti gli europei.“.

