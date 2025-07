Grande partecipazione per l’incontro con la relatrice speciale ONU

L’Assemblea Territoriale di Ariano Irpino di CittadinanzAttiva ringrazia le altre associazioni, tutte e tutti i loro associati, della partecipazione alla presentazione del libro, “Mentre il Mondo dorme”, l’autrice Francesca Albanese, Relatrice speciale ONU sulla situazione dei diritti umani nel territorio palestinese occupato, il Maestro Moni Ovadia per il suo contributo nonché la moderatrice Maria Elena De Gruttola, per Il lavoro svolto. Ringrazia il Sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza per aver voluto offrire il necessario supporto dell’amministrazione e il Vescovo della Diocesi Ariano-Lacedonia Sua Eccellenza Sergio Melillo per la sua presenza. Inoltre ringrazia le forze dell’ordine e le associazioni di volontariato che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento.

L’A.T. di CittadinanzAttiva, che ha avuto l’onore di organizzare questo incontro, fa Sue le ragioni e le motivazioni espresse da Francesca Albanese in merito alla questione palestinese e nel condividerne i contenuti e le proposte insieme a tutti quanti i presenti ne fa di tutto ciò un suo principio.

Ma soprattutto vogliamo ringraziare tutti voi, che ci avete raggiunto al Palazzetto dello Sport per accogliere, con il vostro affetto e vicinanza, Francesca che con gentilezza e determinazione ha saputo informare di quanto sta accadendo al popolo palestinese.