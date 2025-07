Enzo Rivellini, coordinatore cittadino della LEGA e presidente di NAPOLI CAPITALE (Gruppo “INSIEME PER NAPOLI”), ha depositato un esposto formale indirizzato al Procuratore della Repubblica Nicola Gratteri, al Procuratore Generale Aldo Policastro e al Procuratore Regionale della Corte dei Conti Antonio Giuseppone, denunciando gravi omissioni nelle attività di derattizzazione, disinfestazione e deblattizzazione da parte dell’ASL Napoli 1 Centro.

Numerosi quartieri di Napoli sono ormai invasi da topi, blatte e zanzare, provocando situazioni insostenibili per la salute pubblica, con numerosi casi documentati di accessi ai pronto soccorso cittadini a causa di morsi e punture infette. Nonostante le ripetute segnalazioni effettuate attraverso i canali ufficiali del Comune di Napoli, l’ASL Napoli 1 Centro risulta del tutto inefficace, non rispettando i cicli mensili obbligatori di intervento previsti, benchè ci sia l’emergenza delle “Zanzare Killer”, che con la diffusione della Wst Nile minacciano la salute dei napoletani.

“Questa situazione è inaccettabile,” afferma Rivellini. “È necessario che l’ASL assuma immediatamente le proprie responsabilità. Chiediamo che si accertino eventuali danni erariali e omissioni di atti d’ufficio, verificando anche l’utilizzo dei fondi pubblici stanziati per tali interventi, evidentemente non adeguatamente impiegati.”

La segreteria cittadina di INSIEME PER NAPOLI (LEGA/NAPOLI CAPITALE) invita i cittadini a continuare a segnalare disagi e problematiche tramite il numero WhatsApp appositamente attivato.

Venerdì 1 agosto 2025, presso il Consiglio Comunale di Via Verdi, si svolgerà una conferenza stampa per presentare l’iniziativa e lanciare il numero telefonico WhatsApp dove i cittadini potranno inviare denunce e segnalazioni. Alla conferenza stampa interverranno specialisti di settore che illustreranno i rischi per la salute derivanti dalla mancata derattizzazione e saranno presenti, oltre al coordinatore cittadino Rivellini e ai dirigenti locali, il Vice Segretario Nazionale della Lega e sottosegretario al Governo Claudio Durigon e il Segretario Regionale Gianpiero Zinzi.