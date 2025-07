Linea WhatsApp attiva, già tre segnalazioni

Dopo l’ennesimo tragico incidente mortale in un cantiere al Rione Alto, a Napoli, il deputato di Alleanza Verdi – Sinistra Francesco Emilio Borrelli ha deciso di attivare una linea WhatsApp, 3662662829, a cui i cittadini possono inviare foto, video e segnalazioni di cantieri non a norma o di operai costretti a lavorare in condizioni pericolose e senza adeguata sicurezza.

“Abbiamo ricevuto già tre segnalazioni in pochissime ore – dichiara Borrelli – e per motivi di riservatezza e per non compromettere le indagini non diffonderemo i dettagli, ma abbiamo già trasmesso tutto alle autorità competenti. A partire da queste segnalazioni costruiremo un dossier dettagliato che sarà consegnato alle forze dell’ordine e agli enti preposti ai controlli. È ora di dire basta ai cantieri killer, basta morti bianche che troppo spesso sono frutto di incuria, negligenza e sfruttamento. In assenza di controlli efficaci, chiediamo ai cittadini di darci una mano: denunciare significa salvare vite. Insieme possiamo contribuire a fermare questa strage silenziosa”. Ha concluso il deputato.