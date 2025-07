Colpi di coltello e bottiglie, Borrelli: "Serve piano speciale"

Questa mattina intorno alle 8,30, a Porta Capuana, si è verificata una violenta rissa tra due uomini stranieri che, secondo quanto riferito da un testimone, si sarebbero colpiti con coltelli e cocci di bottiglia. Numerose pattuglie della Polizia Municipale sono intervenute sul posto per riportare l’ordine, non senza difficoltà. Uno dei due uomini coinvolti, che aveva la maglietta completamente insanguinata, ha opposto resistenza ed è stato ammanettato e portato via. Le immagini dell’intervento sono state inviate al deputato Francesco Emilio Borrelli da alcuni cittadini.

“Da troppo tempo denunciamo la situazione di totale caos che regna a Porta Capuana e in tutta l’area del Vasto. Risse, scippi, rapine, persone che assumono sostanze in pieno giorno, è questa la routine quotidiana. Porta Capuana è diventata terra di nessuno. I cittadini hanno paura, molti evitano persino di camminare sotto l’arco. Riceviamo segnalazioni ogni giorno, è evidente che la zona è sotto assedio, questa rissa ne è solo l’ennesimo esempio. È ora di intervenire con mano ferma e severità assoluta per ristabilire la normalità. Serve un piano speciale di prevenzione e controllo del territorio, perché il grido d’aiuto dei residenti non può più essere ignorato”. Questo quanto dichiarato dal deputato di Alleanza Verdi – Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto le segnalazioni dai cittadini.

Link al video: https://www.facebook.com/francescoemilio.borrelli/videos/4059987490978702