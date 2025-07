Napoli, donna ferita da pistola ad aria compressa

Borrelli (AVS): "Armi giocattolo tra i giovani, serve intervento urgente"

Un colpo alla testa mentre era seduta su una panchina in via Montagna Spaccata, nel quartiere Soccavo, ad aspettare il marito. È accaduto ieri pomeriggio intorno alle 15,00 a una donna che, colpita dietro l’orecchio da un proiettile di pistola soft air, è stata soccorsa e trasportata all’ospedale San Paolo, dove le è stato diagnosticato un trauma cranico con contusione alla regione mastoidea sinistra. Fortunatamente non è in pericolo di vita, ma ha riportato ferite e un profondo stato di shock. “Se mi avessero colpita all’occhio o alla tempia sarei potuta morire. E se al mio posto ci fosse stato un bambino?” ha scritto la donna al deputato Francesco Emilio Borrelli, a cui si è rivolta per chiedere aiuto. Secondo quanto riferito, il colpo potrebbe essere partito da un balcone.

“Siamo davanti all’ennesimo episodio che testimonia come l’uso incosciente di pistole ad aria compressa, fucili da soft air e persino armi ad acqua stia diventando una pericolosa moda tra giovanissimi. Questi strumenti, spesso sottovalutati, possono provocare danni seri e rappresentano una minaccia per la sicurezza dei cittadini. Il caso di questa donna colpita alla testa, mentre era semplicemente seduta su una panchina, ne è la dimostrazione. Si proceda con l’analisi delle immagini di videosorveglianza per risalire ai responsabili e affidarli alla giustizia. Non possiamo accettare che gesti di incoscienza e violenza restino impuniti. Sui social si moltiplicano video di giovani che usano queste armi in mezzo alla strada, una moda pericolosa che va stroncata sul nascere”. Così il deputato di Alleanza Verdi – Sinistra, Francesco Emilio Borrelli.