"Serve cultura della sicurezza e cambio di paradigma"

“Esprimo un dolore immenso e un profondo cordoglio per il tragico incidente sul lavoro che ieri ha portato alla morte di tre lavoratori a Napoli. L’intera comunità di Confapi, con cui sono in costante contatto, è sconvolta e vicina alle famiglie delle vittime”.

Lo afferma Raffaele Marrone, presidente di Confapi Napoli

“Confapi ha sempre sostenuto la necessità di un confronto costante e di idee concrete per garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti i dipendenti. Ma oggi, di fronte a una tragedia così grave, non possiamo più permettere che il tema della sicurezza venga subordinato alle logiche produttive. È indispensabile che ogni azienda promuova una vera e propria cultura della sicurezza, radicata in ogni singolo membro dell’organizzazione. Allo stesso tempo, il paradigma governativo deve cambiare: gli ultimi interventi legislativi non hanno dato i risultati sperati. Dobbiamo impegnarci affinché ogni lavoratore torni a casa sano e salvo alla fine della giornata. Questa deve essere la priorità assoluta di tutti: imprenditori, istituzioni e società civile”, conclude Marrone.