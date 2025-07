Borrelli e Gaeta: "Cartelli multilingue e più controlli per sicurezza e tutela del mare"

Nonostante il maltempo, tanti cittadini hanno preso parte questa mattina al Mare Libero Day, il flash mob promosso da Europa Verde presso la spiaggia di Mappatella Beach, sul lungomare Caracciolo di Napoli Durante l’iniziativa, il deputato Francesco Emilio Borrelli, la consigliera regionale Roberta Gaeta, il consigliere della I Municipalità Lorenzo Pascucci di Europa Verde e il consigliere della Municipalità IV Giampiero Perrella, hanno distribuito gratuitamente portacicche e raccoglitori per le deiezioni canine, realizzati per promuovere la cultura del rispetto ambientale e sensibilizzare contro il degrado urbano. Durante il flash mob è stata chiesta l’installazione di cartelli, in tutte le lingue, per avvisare della presenza di ladri e borseggiatori.

Nel corso del sopralluogo sulla spiaggia è stato verificato lo stato dei luoghi: “Siamo felici di constatare – hanno spiegato Borrelli e Gaeta – che il sacco da boxe della palestra all’aperto, precedentemente vandalizzato e persino preso a coltellate, è stato sostituito grazie al prezioso intervento dei volontari di 100×100 Naples e Maga. Questo dimostra che se ciascuno fa la propria parte, si può restituire dignità ai nostri spazi pubblici. La spiaggia di Mappatella è finalmente un luogo vivibile e inclusivo, con docce, bagni, fontanine, pedane e ombrelloni accessibili anche alle persone con disabilità. È importante però chiarire che si tratta di una spiaggia non controllata, chiediamo che questo venga segnalato con apposita cartellonistica per invitare cittadini e turisti alla massima attenzione, anche per evitare furti o borseggi che purtroppo sono molto frequenti, solo ieri l’ultimo furto ai danni di un turista belga. Abbiamo chiesto maggiore presenza delle forze dell’ordine e l’installazione di un sistema di videosorveglianza, ma è anche vero che non possiamo pensare di utilizzare un agente o una telecamera per ogni delinquente o bene da tutelare di questa città. Questa mattina è stata, ancora una volta, l’occasione per ribadire la rinascita della spiaggia di Mappatella e per chiedere a gran voce che venga definitivamente liberata da abusivi, borseggiatori, incivili e dal degrado che ancora la minaccia”. Hanno concluso il deputato Francesco Emilio Borrelli e la consigliera regionale Roberta Gaeta.