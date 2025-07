Dialogo per la città e i festeggiamenti dell’Assunta

In occasione della festività di Sant’Anna, giorno simbolico per la città di Avellino, il Commissario Prefettizio, Dott.ssa Giuliana Perrotta, ha incontrato il Vescovo di Avellino, Mons. Arturo Aiello.

L’incontro, avvenuto intorno alle 12:30 presso il Palazzo Vescovile, ha rappresentato un momento di condivisione e dialogo in vista della celebre alzata del “pannetto” dell’Assunta, un evento, dal punto di vista religioso, molto sentito dalla comunità avellinese.

Durante il cordiale colloquio, il Vescovo Mons. Aiello e il Commissario Perrotta hanno avuto l’opportunità di discutere della situazione attuale della città di Avellino, affrontando temi di rilevanza per la comunità e per il futuro del capoluogo irpino.

L’incontro si è svolto in un clima di proficuo scambio, confermando l’importanza della collaborazione tra le istituzioni civili e religiose per il benessere della cittadinanza.

La festività di Sant’Anna, simbolo di tradizione e devozione, ha così rappresentato un’occasione per rafforzare il legame tra la Chiesa e l’Amministrazione cittadina, in un contesto di rinnovata speranza e impegno per la città di Avellino. Il Commissario Perrotta e S.E. Reverendissima si sono dati appuntamento alla cerimonia di stasera che segna l’inizio ufficiale dei festeggiamenti in onore della Madonna Assunta, cuore delle celebrazioni religiose della città.