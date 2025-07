Sport e fede uniscono le comunità

Un ponte virtuale ma carico di emozione ha unito, ieri 25 luglio, Borgo di Montoro agli atleti della Fiaccola di San Pantaleone recatasi in Portogallo per la 57a edizione, in un evento simbolico che ha toccato il cuore di un’intera comunità.

La popolazione ha risposto con entusiasmo e profonda partecipazione. Applausi, sorrisi e qualche lacrima hanno accompagnato la diretta, dimostrando quanto forte sia ancora oggi il legame tra il paese e questa straordinaria esperienza collettiva. La fiamma a 57 anni di distanza arde sempre e comunque.

Il filo invisibile ma fortissimo che ha unito la comunità locale alla città di Porto, ha anche rievocato un episodio indimenticabile avvenuto quarant’anni fa, quando – nel 1985 – un altro gruppo di Fiaccolatori partiva da Montoro verso l’Argentina, portando con sé una fiamma di pace, memoria e fratellanza.

Ora come allora, l’incontro virtuale ha coinvolto i cittadini e le famiglie, riuniti sulla collina del Santuario di San Pantaleone per seguire le immagini e le testimonianze in diretta dalla penisola iberica. Tra i momenti più toccanti, l’intervista a Raffaele Barone, la memoria storica che sia all’epoca che oggi ha partecipato in prima persona al collegamento. “È impossibile descrivere a parole l’emozione che si prova a vivere tutto questo, anche dopo quarant’anni” ha raccontato Barone, “Eravamo ragazzi quando siamo partiti per l’Argentina. Oggi siamo qui, con la stessa fiamma, ma con una consapevolezza diversa, ricordando anche chi non c’è più. È una storia che continua e si rinnova annualmente, e vedere l’entusiasmo dei giovani è la nostra più grande vittoria”. Sempre più numerosi, infatti, sono i giovani che si avvicinano all’iniziativa.

Durante l’intervista, Barone ha anche ricordato una frase che, dal 1985, è rimasta scolpita nella memoria di tutti e che è diventata simbolo della tenacia del gruppo: “è stata dura, ma ce l’abbiamo fatta!”; un’espressione semplice, ma capace di racchiudere lo spirito di sacrificio, determinazione e orgoglio che da sempre contraddistingue i Fiaccolatori della fiaccola di San Pantaleone di Borgo di Montoro. La frase, all’epoca urlata da Massimo De Girolamo, Raffaele Barone, Pino D’Amore e quanti hanno creato quel collegamento tecnologicamente difficile e impensabile per quegli anni, anche stavolta è stata urlata da coloro che portano avanti con passione l’evento, i rispettivi figli Emanuele De Girolamo, neodirettore di Borgosalus, e Gildo Barone, Presidente dell’Associazione Fiaccola San Pantaleone.

Oggi, 26 luglio, Borgosalus cambia ritmo, lasciando spazio all’energia e al divertimento con una giornata tutta dedicata allo sport. Nel cuore del programma promosso da US Acli, continuano con grande successo i tornei sportivi che stanno animando il territorio. Grande entusiasmo da parte dei più giovani per le competizioni di calcio a 5 e beach volley, organizzate con impegno e passione dall’ASD Circolo socio-culturale Preturo. Numerose le squadre iscritte, segno di una forte partecipazione giovanile e di un clima di amicizia e sana competizione. Altrettanto amato il torneo di bocce, curato dalla Bocciofila San Rocco, che ha registrato una partecipazione eccezionale con 112 persone suddivise in 56 formazioni.

L’anima di Borgosalus – Villaggio Itinerante Nazionale Permanente di Educazione alla Salute e al Benessere, anche in questa edizione, si conferma nel suo spirito inclusivo e comunitario, capace di unire generazioni e interessi diversi sotto il segno della salute, della cultura e dello stare insieme.