Un appello per maggiore sicurezza alla stazione bus di Avellino

La Segreteria Regionale della Campania di OR.S.A. TRASPORTI Autoferro-TPL desidera esprimere la propria incondizionata solidarietà e il più sentito ringraziamento all’autista di AIRCAMPANIA che, con un gesto di straordinario coraggio e senso civico, è intervenuto per difendere una donna brutalmente aggredita presso la stazione degli autobus di Avellino. L’episodio, avvenuto nella giornata di ieri, ha visto il nostro collega agire con prontezza e determinazione, dimostrando non solo un’esemplare professionalità ma anche un profondo senso di umanità che va ben oltre i doveri professionali.

“Siamo immensamente orgogliosi dell’atto eroico del nostro collega,” dichiara Giulio Fiore Segretario Regionale OR.S.A. TPL “Il suo intervento ha evitato conseguenze ben peggiori per la vittima, ponendo fine a un’aggressione vile e inaccettabile. Questo gesto è la testimonianza dei valori di solidarietà e tutela del prossimo che da sempre contraddistinguono la nostra categoria.”

OR.S.A. TRASPORTI, pur lodando l’eroismo del proprio iscritto, intende però evidenziare una problematica persistente e sempre più preoccupante: la mancanza di un presidio fisso delle forze dell’ordine presso la stazione degli autobus di Avellino. L’episodio di ieri, purtroppo, non rappresenta un caso isolato e sottolinea con urgenza la necessità di rafforzare la sicurezza in un luogo così strategico e frequentato da migliaia di cittadini e lavoratori ogni giorno.

“Chiediamo con forza alle autorità competenti un intervento immediato e concreto per assicurare una presenza costante e visibile delle forze dell’ordine. È indispensabile prevenire eventi criminosi e tutelare l’incolumità di tutti coloro che utilizzano la stazione. Come Sindacato, siamo pronti a collaborare con le istituzioni per individuare le soluzioni più efficaci per garantire un ambiente di lavoro e di transito sicuro.”

OR.S.A. TPL ribadisce il proprio impegno a tutela dei diritti e della sicurezza dei lavoratori del settore e di tutti i cittadini, e confida in una pronta risposta da parte delle autorità preposte.