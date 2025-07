La prima edizione a Montefusco, Santa Paolina e Torrioni dal 10 al 12 ottobre 2025

Il 10 – 11 – 12 ottobre 2025 i Comuni di Montefusco, Santa Paolina e Torrioni saranno teatro del 2VITE FESTIVAL: un evento itinerante che valorizza e promuove nuovi modelli di sviluppo per le eccellenze del territorio. La conferenza di presentazione il 30 luglio alle ore 11:30 al Circolo della Stampa di Avellino.

L’iniziativa costituisce l’azione centrale del progetto 2VITE (Visioni per la Valorizzazione strategica Innovativa e per la rigenerazione culturale e sociale del Territorio di Montefusco ed i suoi Casali – Santa Paolina e Torrioni, PNRR Borghi), in corso di implementazione nell’ambito del sistema territoriale dei tre paesi.

Il 2VITE FESTIVAL raccoglie e mette in atto l’idea di costruzione di una filiera vite-food-artigianato-paesaggio, valorizzando le risorse del territorio, accogliendo tutti gli attori della filiera e promuovendo cultura e conoscenza.

Sarà uno spazio in cui le eccellenze artigianali della tradizione locale (tombolo, ceramica) incontreranno innovazione e design, coniugando digitalizzazione ed intersettorialità e promuovendo valori etici quali sostenibilità, riuso, qualità e radicamento territoriale. Attraverso laboratori, esposizioni, incontri divulgativi, esperienze collaborative tra artisti, il 2VITE FESTIVAL valorizza l’artigianato e le realtà locali come patrimonio culturale e risorsa economica, incentivando uno stile di vita e un modello imprenditoriale fondato sull’interazione virtuosa tra design e innovazione.

Il 2VITE FESTIVAL sarà caratterizzato da realizzare connessioni tra produzione, comunità, territorio e cultura, e sarà strutturato intorno al doppio registro rigenerativo e performativo, teso ad attivare un racconto sensibile, partecipato e multisensoriale.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto sarà aperta una manifestazione di interesse, aperta fino il 30 agosto, per accogliere proposte di azioni da condurre nell’ambito del 2VITE FESTIVAL provenienti dal territorio: associazioni, cittadini, imprese, in modo da rendere l’evento aperto ed inclusivo, un vero momento di incontro e riflessione collettiva sui temi, le risorse, le potenzialità del territorio, come possibile via per arginare marginalizzazione e spopolamento.

Il programma dettagliato del Festival sarà presentato agli inizi di settembre, componendo le proposte esito della manifestazione di interesse e le azioni dei partner del progetto 2VITE.

Le azioni prevederanno: narrazioni performative/storytelling; performance multimediali/interattive, musica e sound design dal vivo, dimostrazioni performative del tombolo e della lavorazione della vite, Laboratori/workshop, talks.