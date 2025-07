Avviato procedimento per violazione sulla concentrazione

La Commissione europea ha avviato un procedimento di indagine formale per stabilire se, nel corso dell’indagine in materia di concentrazioni relativa all’acquisizione di NetCo da parte di KKR & Co. Inc. (“KKR”), KKR abbia fornito alla Commissione informazioni inesatte o fuorvianti.

KKR è un’impresa di investimento a livello mondiale che offre soluzioni per la gestione alternativa di attivi oltre che per i mercati dei capitali e il settore assicurativo. NetCo comprende le attività della rete di telefonia fissa primaria e dorsale di Telecom Italia S.p.A. (“TIM”), ossia l’infrastruttura a banda larga che collega la centrale telefonica alla centralina esterna, nonché FiberCop S.p.A (“FiberCop”). FiberCop è stata una joint venture di TIM e KKR responsabile della rete di telefonia fissa secondaria di TIM, ossia l’infrastruttura a banda larga che collega le centraline esterne ai locali degli utenti finali.

Il 30 maggio 2024 la Commissione aveva autorizzato senza condizioni l’acquisizione di NetCo da parte di KKR, concludendo che l’operazione non avrebbe sollevato preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza nello Spazio economico europeo (“SEE”). In particolare, la Commissione aveva esaminato l’impatto dell’operazione sul mercato all’ingrosso dei servizi di accesso alla banda larga in Italia e aveva concluso che l’entità risultante dalla concentrazione non avrebbe potuto rendere meno favorevoli le condizioni di accesso ai servizi passivi, né porre fine a tale accesso, grazie agli accordi a lungo termine che FiberCop aveva concluso con diversi richiedenti l’accesso, tra cui Fastweb e Iliad.

Nell’ambito dell’indagine avviata oggi, la Commissione valuterà se KKR abbia fornito informazioni inesatte o fuorvianti su tali accordi. L’indagine odierna si distingue dalla procedura che aveva portato all’approvazione incondizionata dell’operazione KKR/NetCo a norma del regolamento UE sulle concentrazioni.

La Commissione ha informato KKR dell’avvio di un’indagine formale e si appresta a condurla. L’avvio di un’indagine formale non ne pregiudica l’esito.

Qui il comunicato stampa.