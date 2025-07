Montoro (AV) – Borgosalus

La splendida cornice di Palazzo Galiani-Pironti, a San Pietro di Montoro, ha ospitato il terzo evento culturale previsto nel ricco programma della decima edizione di Borgosalus – Villaggio Itinerante Nazionale di Educazione Permanente al Benessere e alla Salute. Nella giornata di ieri, 23 luglio, lo storico palazzo ha fatto da sfondo alla presentazione del libro “Il giovane Enrico”.

Alla presenza del sindaco Salvatore Carratù e dell’assessore alla cultura Giovanni Gaeta, e dinanzi ad una numerosa platea di interessati, gli autori on. Andrea De Simone e on. Tonino Scala, hanno illustrato la loro opera, soffermandosi sulla giovinezza dello storico leader politico italiano Enrico Berlinguer, figura di rilievo nel panorama politico del Novecento.

All’incontro hanno partecipato anche Pina Del Regno, vicepreside dell’I.C. Pironti e presidente della Pro Loco di Borgo Circolo San Pantaleone – organizzatrice dell’evento insieme alla Pro Loco di Montoro – e gli esperti del tema Gerardo Del Regno, Filomena Formica e Alfredo Galdieri e del magistrato Roberto Lenza, attuale Procuratore capo FF a Nocera Inf.

In programma per questa sera lo spettacolo coreutico-musicale e drammaturgico “Borgosalus sotto le stelle – Artisti per Massimo”, durante il quale diversi artisti montoresi renderanno omaggio, attraverso le loro performance, all’ideatore dell’evento, Massimo De Girolamo.