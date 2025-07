200 partecipanti, 6 vincitori per le migliori frasi su sport, diritti dei consumatori e vita

Grande successo ha avuto al GFF la proposta del Codacons di far esprimere ai GIFFONERS pareri sul consumismo, sullo sport e sulla vita; 200 i ragazzi che hanno partecipato esprimendo considerazioni e riflessioni su un argomento che molto spesso non li vede partecipi, ma distratti.

“Eppure la serietà mostrata in questa circostanza ha premiato” dichiara l’Avv. Matteo Marchetti, presidente del Codacons Campania, che ha creduto, fin dalla proposta, nella partecipazione attenta e convinta dei giovani.

“Ci hanno colpito per la loro attenzione, sono stati sintetici e decisi, hanno le idee più chiare degli adulti.” Alla presenza del Presidente Rinaldi e del Direttore Generale Jacopo Gubitosi del GFF, i ragazzi premiati con la tessera Codacons a vita, hanno letto quanto scritto sui biglietti tra i complimenti di tutti coloro che erano presenti alla premiazione in Presidenza.

Il Codacons Campania ringrazia Il Giffoni Film Festival per aver ospitato l’iniziativa in questi giorni e si spera sia solo l’inizio di altre collaborazioni volte sempre a gratificare e a stimolare lo spirito critico dei ragazzi stessi.

LE FRASE VINCENTI

A) LO SPORT: L’ANCORA DI SALVEZZA PER NOI GIOVANI, IL MODO PER ESPRIMERE I PROPRI SOGNI E DESIDERI, UNO SFOGO, E’ L’UNICA O UNA DELLE POCHE POSSIBILITA’ PER RAPPRESENTARE SE STESSI; Lucia

B) LA SCONFITTA PEGGIORE E’ NON PROVARCI NEMMENO, PERCHE’ LA VITTORIA POTREBBE ESSERE DIETRO L’ANGOLO. Mariarosa

A) IL SISTEMA DEL CONSUMO CI HA INSEGNATO CHE L’UTILE E’ FUTILE E IL FUTILE E’ INDISPENSABILE, NOI INVECE DOBBIAMO RICORDARE CHE POCO E’ ABBASTANZA E CHE “UNICO E’ INDISPENSABILE”. Thea