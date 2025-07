Evento storico-culturale, corteo equestre e tradizione consolidata

La Pro Loco Sanmanghese ricorda che domenica 27 luglio a San Mango sul Calore, a partire dalle ore 10 in punto, si svolgerà la Cavalcata di Sant’Anna, il plurisecolare evento-simbolo del paese e dell’Irpinia che, già riconosciuto nell’inventario degli eventi storico-culturali della Regione Campania (IPIC), è stato di recente inserito nella prestigiosa mappatura dell’ICPI (Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale), che valorizza le rievocazioni storiche capaci di ‘rinsaldare legami, sentimenti di appartenenza e comunità, animando la vita culturale e sociale locale e dando luogo a una dialettica vivace e creativa tra passato e presente’.

Il senso autentico dell’evento è stato ribadito dal sindaco Teodoro Boccuzzi nel recente convegno di presentazione svoltosi presso il centro sociale intercomunale: ‘Con la Cavalcata è l’intero paese a sentirsi emotivamente e socialmente coinvolto. L’amministrazione comunale, che da sempre ha l’onore e l’onere dell’organizzazione, è attenta a preservarne l’autenticità delle radici, che si fonda su un ineguagliabile senso di appartenenza e comunione’.

Come sempre il corteo equestre si snoderà dalla casa comunale per poi raggiungere l’antichissima e suggestiva chiesa rurale dedicata a Sant’Anna. Guidati dal sindaco, i sedici cavalieri lanceranno a tutti i convenuti manciate di confetti che, associati al culto della santa, sono considerati apportatori di fertilità e miracolosi per la salute delle donne. I lanci saranno particolarmente copiosi davanti alla piccola chiesa di san Vincenzo e nella stessa chiesa di sant’Anna, dove la Cavalcata si concluderà in un tripudio di folla.

Nonostante il fiorire di suggestive leggende cavalleresche e di fede, la manifestazione trae origine dai traffici che animavano l’antica e frequentatissima ‘Strada regia per Melfi’, sul cui tracciato si trovava la chiesa, tra importanti taverne e a ridosso dell’antico ed imponente ponte sul fiume Calore, detto appunto di sant’Anna, ancora oggi visibile e visitabile. Il ventisei luglio, nella valle confluivano commercianti napoletani e delle più svariate province del Regno per partecipare ad un’importante fiera: come accadeva in altri centri del regno, in quei giorni il sindaco amministrava autonomamente la giustizia, di norma esercitata dal feudatario.

La Cavalcata ricorda proprio il solenne corteo che sindaco e dignitari locali facevano verso la fiera e la chiesa, dove il parroco don Rocco Salierno sta rinnovando gli antichi riti sacri in onore della protettrice delle partorienti.