Le associazioni chiedono un tavolo al Commissario Prefettizio Perrotta

Se da un lato il Movimento Italiano Disabili ha accolto favorevolmente l’invito del Commissario Prefettizio Perrotta al Comune di Avellino rivolto ai cittadini a versare il 5 X Mille per risanare il gravissimo debito di circa nove milioni di euro nel quale versano le casse comunali, dall’altro non può non sostenere le preoccupazioni delle Associazioni di Volontariato le quali si sono viste togliere le risorse del beneficio di norma a loro destinato.

Pur rimarcando la necessità e rilanciando la proposta al Commissario Perrotta di fare una pubblica operazione di verità alla città da parte sua su come questi soldi sono stati investiti dalle Amministrazioni precedenti e in particolare dall’Amministrazione in carica nel periodo che va dal 2019 al 2024 il M.I.D., guidato da Giovanni Esposito, rivolgendosi direttamente al Commissario Prefettizio Perrotta chiede la convocazione di un tavolo con le Associazioni e perché no anche aperto ai cittadini al fine di trovare insieme una soluzione alternativa per il risanamento dei conti comunali che non gravi sul tessuto sociale del volontariato già in forte crisi economica, nè tantomeno gravino sulle spalle dei cittadini di Avellino che già si trovano a fare i conti con imposte comunali con tariffe già alle stelle.