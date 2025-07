UE verso semplificazione ambientale

Contributi aperti fino al 10 settembre su economia circolare, emissione e rifiuti

Ieri la Commissione ha pubblicato un invito a presentare contributi su come semplificare la legislazione ambientale, riducendo la burocrazia e rispettando e conseguendo al meglio gli obiettivi ambientali dell’UE.

L’imminente proposta omnibus per l’ambiente presenterà misure volte a semplificare la legislazione in materia di economia circolare, emissioni industriali e gestione dei rifiuti. La proposta si fonda anche sul precedente diffuso coinvolgimento dei portatori di interessi. L’invito di ieri punta a individuare le politiche ambientali dell’UE che potrebbero essere semplificate a vantaggio delle imprese senza minare gli obiettivi dell’Unione per l’ambiente o la tutela della salute umana.

Tutti i portatori di interessi sono invitati a rispondere tramite il portale Di’ la tua. Sarà possibile presentare osservazioni fino al 10 settembre 2025.

Jessika Roswall, Commissaria per l’Ambiente, la resilienza idrica e un’economia circolare competitiva, che è alla guida dell’iniziativa, ha dichiarato: ”Miriamo a raccogliere informazioni dai portatori di interessi e dai cittadini su come semplificare la legislazione per l’ambiente senza compromettere i nostri elevati standard ambientali. La riduzione degli oneri amministrativi collegati alle norme ambientali contribuirà a rendere queste ultime più efficaci e a migliorare la protezione dell’ambiente nel lungo periodo.”

L’iniziativa è in linea con le principali iniziative dell’UE, tra cui la bussola per la competitività, e con il programma di lavoro della Commissione per il 2025, che ha fissato l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi di almeno il 25% per tutte le imprese e di almeno il 35% per le piccole e medie imprese. La bussola chiede anche di accelerare il rilascio delle autorizzazioni per i settori in transizione verso un’economia pulita e digitale.