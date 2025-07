Due giorni di incontri, sapori, cultura e comunità. Si è chiusa con successo la rassegna “Terre del Bussento Experience”, andata in scena il 21 e 22 luglio nella Villa Comunale di Sapri. Un evento promosso dall’Assessorato al Turismo della Città di Sapri, sostenuto dalla Camera di Commercio di Salerno, patrocinato da Fenailp Sapri – Basso Cilento e dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, con la collaborazione dell’Associazione Terre del Bussento.

Due giornate dense, partecipate con gli stand espositivi, dalle 19 a mezzanotte, che hanno proposto il meglio del territorio, cultura materiale e immateriale, vino, olio, artigianato, natura e attività.

La prima serata, lunedì 21 luglio, si è aperta con lo spettacolo per bambini “Il Conte Bollicin”, seguito dal primo appuntamento del ciclo “Custodi di Memoria”: il convegno “Identità di un territorio: cos’è e come si comunica”. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Antonio Gentile, di Mario Arciuolo, Fenailp, e di Carmelo Stanziola, Parco nazionale del Cilento, si sono alternati gli interventi del giornalista enogastronomici Massimiliano Sbarra, dell’olivicoltore Nicolangelo Marsicani e di Maria Concetta Martino, responsabile della Comunicazione dell’Associazione Terre del Bussento). A coordinare il dibattito, il giornalista Francesco Lombardi.

Alle 21:30 si è tenuta la presentazione della raccolta poetica “Omaggio a Sapri” di Antonio Roberto Daresta, in dialogo con Pietro Scaldaferri, vicepresidente dell’associazione. La serata si è chiusa con il concerto coinvolgente dei Tarantanova – Canzoniere del Sud, che ha regalato al pubblico sonorità mediterranee tra pizziche e tarantelle.

La seconda giornata, martedì 22 luglio, ha preso il via con lo spettacolo del ventriloquo Mario Ascione, che ha nuovamente coinvolto i più piccoli. A seguire, alle 19:30, è stata la volta della letteratura, con la presentazione del romanzo “Silenzi di Salsedine” di Antonio Scarfone, con le illustrazioni curate da Imma Fol e in mostra per il pubblico. Ad accompagnare l’autore anche il dirigente scolastico Corrado Limongi e Alberico Sorrentino.