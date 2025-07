Da giovedì 24 luglio nella cavea dell'Oasi in Città

Da giovedì 24 luglio prende il via la rassegna “TeatrOasi” 2025, la rassegna teatrale del Comune di Sant’Agnello, nell’ambito del cartellone di eventi “rEstate Sintonizzati 2025”, realizzata con la collaborazione della compagnia teatrale “’A Zeza”. L’appuntamento è alle ore 21:00 presso la cavea dell’Oasi in Città di Sant’Agnello. Ingresso libero e gratuito.

Giovedì 24 luglio la Compagnia “’A Zeza” porterà in scena “Fra il diavolo e l’acqua santa”, commedia brillante in due atti di Raffaele Caianiello. In scena Paolo Aiello, Lello Carrese, Domenico Cosentino, Antonino De Angelis, Caterina Esposito, Pasquale Federico, Giulia Fiorentino, Leonardo Gargiulo, Salvatore Guida, Marianna Mandara, Sonia Negri, Rosa Ponticorvo, Pino Russo, Luca Russo e Pasquale Santovito. “Come vivere tranquillamente se ci si trova fra il diavolo e l’acqua santa? La soluzione si trova e non solo condiziona le scelte di ogni giorno, ma determina il ‘posto’ in cui il credente si troverà ‘dopo’.”

Giovedì 31 luglio sarà invece la Compagnia teatrale “Attori per caso” a esibirsi in “Basta il pensiero”, spettacolo con musiche originali di Roberto Marino, scritto e diretto da Luca Landi che salirà sul palco insieme a Rossella Cuccia e Francesco Mondelli. “Federico è un giovane laureando fuorisede e, soprattutto, fuoricorso. Nonostante trascorra le sue giornate in casa a studiare, non riesce mai a sentirsi davvero pronto per affrontare gli esami. Napoletano d’origine, convive a Roma con Nunzio, suo unico e vero amico. Aldilà delle continue telefonate con la mamma, Federico soffre di una costante agorafobia: un’ansia sociale che lo porta a privarsi di tutto, ad allontanarsi da qualsiasi relazione interpersonale e a vivere la solitudine come unico mezzo di salvezza. È su questo disturbo ossessivo che ruota tutta la trama. Attuale e ricca di spunti di riflessione, ma allo stesso tempo esageratamente comica grazie alle follie di Nunzio che tenterà in tutti i modi di far guarire l’amico dall’isolamento”.

Giovedì 7 agosto sarà la volta della Compagnia “Quelli che il teatro” in “Cornuti e Contenti”, scritta e diretta da Marco Lanzuise. Sul palco saliranno Marco Lanzuise, Angela Russo, Peppe Miccio, Luciano Salvetti, Marilù Armani e Mario Arienzo. “La commedia racconta la storia del pittore Leonardo De Chiereca che, vivendo d’arte, campa sulle spalle della moglie Mary impiegata nelle ferrovie. Leonardo ha un’amante, Katia, che stanca della relazione clandestina decide di rivelare la tresca a Mary. Da quel momento si innescherà una serie di eventi esilaranti che vedranno coinvolti anche altri personaggi (un amico gay, un ex galeotto appena uscito dal carcere e un prete) e che metteranno a dura prova i nervi dei protagonisti”.

Infine giovedì 14 agosto gli attori più giovani della Compagnia teatrale organizzatrice, “’A Zeza jang”, concluderanno la rassegna “TeatrOasi” con la commedia “Affari di famiglia”. “Gli affari in casa procedono a gonfie vele. Il buon padre di famiglia, da anni, gestisce le entrate in modo oculato, ma la quiete in casa è minata dall’arrivo dell’aspirante sposo della figlia, un nullafacente con un passato un tantino burrascoso. Questo matrimonio non s’ha da fare! Chissà…”.