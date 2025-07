Un luogo sicuro e accogliente dove ogni giorno è un nuovo inizio

Il Residence Geriatrico Bellavista, gestito da una delle società dal Consorzio MAGMA Sociale, rappresenta una realtà innovativa nel panorama dell’assistenza agli anziani in Molise. Situato a Pietracupa, in una posizione tranquilla e panoramica, il centro si propone come una vera e propria comunità di vita, dove l’attenzione alla persona, il rispetto dell’identità individuale e la qualità della cura sono al centro di ogni scelta.

Il Residence Bellavista non è soltanto una struttura, ma una seconda casa in cui ogni ospite viene accolto con empatia, professionalità e calore umano. L’équipe multidisciplinare, attiva 24 ore su 24, è composta da operatori socio-sanitari, infermieri, fisioterapisti e specialisti pronti a offrire assistenza continua e personalizzata, promuovendo il benessere fisico, emotivo e sociale di ogni residente.

Servizi inclusi nella retta:

• Assistenza sanitaria di base e continuativa

• Igiene personale quotidiana

• Ristorazione interna con menù e diete personalizzate

• Assistenza religiosa con cappella interna

• Supporto sociale e amministrativo

• Attività riabilitative, cognitive, motorie, creative ed espressive

• Attività ricreative, eventi stagionali, uscite nel territorio, attività intergenerazionali

Servizi aggiuntivi su richiesta:

• Fornitura farmaci e presidi sanitari

• Visite mediche specialistiche

• Servizio lavanderia e guardaroba

• Trattamenti estetici, parrucchiere e barbiere

• Riabilitazione FKT individuale

• Gite esterne e accompagnamento

Una struttura moderna e funzionale, disposta su più livelli, offre camere confortevoli, spazi comuni per le attività, ampi giardini e un ambiente sicuro e accessibile. Il residence è pienamente integrato nel contesto sociale del territorio, collaborando attivamente con enti pubblici, associazioni locali e volontariato.

Documenti necessari per l’accoglienza:

• Relazione del medico curante con idoneità alla vita comunitaria

• Esami ematici recenti e piano terapeutico

• Indicazioni nutrizionali specifiche (in caso di dieta)

• Certificato di invalidità civile (se presente)

• Documento di identità e tessera sanitaria

Il Residence Geriatrico Bellavista è molto più di una casa di riposo: è un luogo dove ogni persona è accompagnata con rispetto, dignità e autenticità in un percorso di vita sereno e valorizzante.

Contatti per informazioni e visite:

Corso Garibaldi, 2 – 86020 Pietracupa (CB)

392 731 1806

residencegeriatricobellavista@gmail.com