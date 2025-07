5 x Mille per Avellino e politiche sociali

Il Movimento Italiano Disabili, guidato da Giovanni Esposito, è pronto ad accogliere la proposta del Commissario Prefettizio, pur sottolineando come le imposte comunali siano già molto elevate rispetto a quelle di altri comuni gravano sulle tasche degli Avellinesi, nella speranza che il contributo dei singoli cittadini possa realmente servire a risanare il Comune di Avellino e a rimettere in moto la macchina amministrativa, così da portare avanti gli interventi di primaria importanza soprattutto nel settore delle politiche sociali.

Siamo convinti che se ciascun concittadino farà la propria parte sarà finalmente possibile ripartire per Avellino, allo stesso tempo auspichiamo in un intervento pubblico del Commissario Prefettizio affinchè sul disastro economico rilevato si facesse con dati certi alla mano da parte sua un’operazione verità fino al rendiconto non approvato nell’ultimo consiglio comunale dell’era dell’Amministrazione Nargi della precedente amministrazione, rinnovando infine la nostra piena volontà di voler collaborare attivamente con la reggente gestione commissariale di Palazzo di Città a favore delle fasce deboli.