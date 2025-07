Variazioni ai treni regionali dalle 23:30 del 26 luglio alle 15:30 del 27 luglio

Per consentire a Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) di eseguire alcuni improcrastinabili interventi connessi alla nuova linea AV/AC Napoli – Bari, la circolazione ferroviaria sulla linea Napoli – Caserta, via Cancello, sarà sospesa tra le stazioni di Acerra e Cancello dalle ore 23.30 di sabato 26 luglio alle ore 15.30 di domenica 27 luglio. Pertanto, durante il periodo di operatività dei cantieri, sarà così modificato il programma di circolazione di alcuni treni regionali:

I treni della relazione Napoli Centrale – Caserta via Cancello sono deviati via Aversa o limitati/originari Cancello, con la conseguente soppressione delle fermate intermedie. I treni del Regionale della relazione Napoli Campi Flegrei – Caserta sono soppressi sull’intera tratta. I treni del Regionale della relazione Napoli Centrale – Cassino sono deviati via Aversa con la conseguente soppressione delle fermate intermedie.

Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Intercity e Regionale hanno previsto corse con bus nelle tratte interessate dalle interruzioni. Laddove previsto il servizio con corsa bus, è possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale, i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

È possibile consultare la sezione “Infomobilità” su sito e app Trenitalia, chiamare il call center gratuito 800 89 20 21 e rivolgersi al personale di stazione, presente quest’estate con un presidio più numeroso. I viaggiatori saranno anche informati tramite sms, e-mail e notifiche su app. I clienti del Regionale possono ricevere sms ed e-mail grazie al biglietto digitale acquistabile anche in tutte le biglietterie di stazione. Inoltre, è possibile attivare, tramite App Trenitalia, le notifiche Smart Caring.

A questo link è consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO.