Verso la fine di allevamenti e macelli intensivi in Europa

Vittoria Animalista, superato 1 Milione di Firme per chiudere gli Allevamenti e Macelli Intensivi in Europa e, successivamente, spostare i fondi europei dagli allevamenti intensivi sulle alternative sostenibili alla carne.

Sono state superate le firme necessarie, un milione, previste dal Trattato di Lisbona per l’Iniziativa dei Cittadini Europei, nata in Italia: “Stop Cruelty Stop Slaughter”. Sostenuta sin dall’inizio dal Partito Animalista Italiano, come conferma il presidente del partito, avv. Cristiano Ceriello che come legale ha scritto anche buona parte del testo, questa proposta di legge europea, raccolte un milione di firme, obbligherà la Commissione Europea a deliberare sulla fine dei macelli intensi in Europa, principali fonti di inquinamento nel vecchio continente, nonché potenziali “fabbriche” di future pandemie (si calcola che la prossima pandemia possa arrivare dall’influenza aviaria), oltre che luoghi di sofferenza che porta al macello milioni di animali all’anno in modo drammatico.

Il promotore dell’Iniziativa dei Cittadini Europei è la fondazione “Save the Chickens” che già presentò “End the Slaughter Age”, fermatasi qualche anno fa ad 840.000 firme dovendo ricorrere alla Corte di Giustizia Europea con ricorso presentato proprio dall’avv. Cristiano Ceriello. Primo firmatario è responsabile dell’iniziativa è Remo Nanetti, al lavoro per la promozione dell’iniziativa che in alcuni Paesi Europei ha riscosso un successo inaspettato.

L’Iniziativa dei Cittadini (I.C.E.) è prevista dal Trattato di Lisbona, oltre che dai Trattati di Funzionamento della UE, come una vera e propria proposta di legge di iniziativa popolare che, a differenza di quella italiana, obbliga la Commissione Europea a deliberare sulla proposta, dopo il raggiungimento del milione di firme. Ad oggi, nel silenzio dei media, solo con il lavoro di attivisti, del Partito Animalista Italiano e dei social, l’iniziativa ha superato il milione di firme previsto dalla legge, ma non si fermerà perché c’è tempo fino al 24.09.2025 per firmare ancora, anche grazie ai banchetti che saranno sempre più presenti in Italia e alla campagna mediatica che sarà portata avanti dal Partito Animalista e dalla fondazione Save the Chickens.

In ogni caso è una vittoria storica per gli animalisti in Europa.

Link per Firmare l’ICE dal sito della Commissione Europea: urly.it/31b65z