Fremir e Le Cose Importanti: Aperigarden tra le pieghe dell’animo umano

Venerdì 1 Agosto arrivano nei giardini di Palazzo Bruni-Roccia i progetti di musica indipendente Fremir (cantautorato indie-folk) e Le cose importanti(alternative), ospiti dell’Aperigarden del Forum dei Giovani di Montella.

Il Forum, che dal 2021 promuove iniziative culturali, musicali e sportive con l’obiettivo di valorizzare giovani talenti e dare nuova linfa all’entroterra Irpino, apre le porte di Montella alla napoletana Francesca Salzano (in arte Fremir, attiva dal 2023) e alla rock band di Latina Le cose Importanti, fondata nel 2017 da Giada (voce) e Ylenia (chitarra), poi raggiunte da Alfonso (bassista) e Max (batteria/pad), per una serata di musica e riflessione su alcuni dei temi più scottanti dell’attualità.

Fremir infatti, nel suo album Stoccolma, mescolando profondità e leggerezza, analizza l’universo dei rapporti umani, attraverso storie universali e autobiografiche che parlano di attaccamento, abuso, violenza subìta o autoindotta, cercando negli arpeggi e ritmi talvolta ipnotici una possibile guarigione e/o salvezza. Un percorso a tappe nell’inconscio umano che ha portato l’artista in finale alla XX edizione del Premio Bianca d’Aponte (ottobre 2024).

Le Cose Importanti invece hanno un passato Grunge, Stoner e Post-Punk, ma in questo progetto si incontrano in una nuova forma di cantautorato, più fluido e avverso alle definizioni standard. Il loro ultimo album Veleno, tocca diversi argomenti con drammaticità e sensibilità uniche: disforia, solitudine, depressione, abbandono, sconfitte e determinazione. Un viaggio introspettivo, forte e rispettoso attraverso i problemi che questa generazione si trova a prendere di faccia, senza nasconderli o nascondersi sotto al tappeto. Le Cose Importanti cantano e suonano di liberazione, cercata o raggiunta, o come dicono loro “Le cose importanti sono la vita di tutti i giorni, le cui vicissitudini ed amarezze meritano di essere condivise”.

Per l’appuntamento del primo agosto non resta che aspettarsi forti emozioni e autenticità.

Programma della serata:

- ore 20.30 : Fremir

- ore 21.30 : Le cose importanti

- a concludere Dj Set