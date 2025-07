Saldo positivo delle imprese nel II trimestre 2025

Dopo un avvio d’anno in chiaroscuro, il secondo trimestre del 2025 segna un ritorno alla crescita per le imprese di Avellino e Benevento, che si allineano al trend positivo nazionale. Secondo i dati Movimprese elaborati da Unioncamere e InfoCamere, il saldo tra iscrizioni e cessazioni di imprese torna in territorio positivo: +0,32% per Avellino e +0,34% per Benevento, a fronte di una media nazionale dello 0,56%, che risulta essere il miglior risultato registrato negli ultimi cinque anni nello stesso periodo.

Un risultato incoraggiante anche a confronto con lo stesso trimestre del 2024, quando i saldi erano negativi (-0,06% Avellino e -0,15% Benevento).

I numeri

Al 30 giugno 2025, risultano 42.012 imprese in provincia di Avellino e 33.456 nel Sannio, pari al 12,72% del totale delle imprese campane (593.301).

Nel secondo trimestre 2025 Avellino ha registrato un saldo positivo di 134 imprese (443 nuove iscrizioni a fronte di 309 cessazioni), con un tasso di crescita dello 0,32%; Benevento presenta un saldo positivo di 112 imprese (334 iscrizioni e 222 cessazioni) e un tasso di crescita dello 0,34%.

I settori economici

Il quadro settoriale locale riflette le tendenze nazionali, che vedono una vitalità diffusa soprattutto nei servizi e nelle costruzioni.

- L’agricoltura resta il settore prevalente, con il 25% delle imprese ad Avellino e il 24% a Benevento, seguita dal commercio (20,7% e 14,6% rispettivamente).

- In Irpinia, si conferma dinamico il comparto dei servizi professionali, scientifici e tecnici, mentre il commercio resta in difficoltà.

- Nel Sannio, spiccano le attività finanziarie e assicurative, in linea con il boom nazionale di questo settore (+1,62%), mentre l’industria manifatturiera mostra segnali di debolezza.

Le forme giuridiche

Le ditte individuali continuano a essere la forma più diffusa (56,9% ad Avellino e 56,3% a Benevento), ben sopra la media nazionale (circa 50%). Tuttavia, anche nel nostro territorio si nota una crescita delle società di capitale (31,4% in Irpinia e 32,4% nel Sannio), segnale di una progressiva transizione verso modelli imprenditoriali più strutturati e orientati ai mercati esteri.

Un quadro complesso ma incoraggiante

I dati Movimprese fotografano un sistema imprenditoriale che, nonostante le difficoltà globali e locali – come lo spopolamento e l’invecchiamento della popolazione – mostra capacità di ripresa e voglia di investire. Un segnale di fiducia che segue la tendenza nazionale, dove le imprese crescono soprattutto nei settori a più alto valore aggiunto come costruzioni, servizi tecnici, ristorazione e attività finanziarie.

I dati completi e aggiornati sono disponibili sul portale interattivo di InfoCamere:

www.infocamere.it/Movimprese

Per ulteriori informazioni:

Centro Studi Camera di Commercio Irpinia Sannio statistica@irpiniasannio.camcom.it