Cinque Stati membri per progetto europeo nel settore sanitario

La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme dell’UE sugli aiuti di Stato, il secondo importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI) per la salute al fine di sostenere le innovazioni nei dispositivi medici. Tali dispositivi presenteranno, tra l’altro, nuove funzionalità digitali e di intelligenza artificiale. L’IPCEI sosterrà la ricerca e l’innovazione collaborative, come anche la prima diffusione industriale di queste tecnologie di frontiera.

Il progetto, intitolato “IPCEI Tech4Cure”, è stato notificato congiuntamente da cinque Stati membri: Francia, Ungheria, Italia, Slovacchia e Slovenia.

Gli Stati membri forniranno finanziamenti pubblici per un importo massimo di 403 milioni di €, che dovrebbero a loro volta sbloccare investimenti privati per un valore di altri 826 milioni di €.

Teresa Ribera, Vicepresidente esecutiva per una Transizione pulita, giusta e competitiva, ha dichiarato: “Tech4Cure renderà il settore sanitario migliore, più veloce e più vantaggioso sul piano economico. I progetti realmente innovativi di questo IPCEI ottimizzeranno gli esiti per i pazienti, ridurranno i costi sanitari e miglioreranno la vita dei cittadini dell’UE. L’IPCEI creerà un ampio ecosistema nel settore sanitario europeo, in cui le innovazioni pionieristiche saranno condivise lungo la catena del valore. Ciò rafforzerà l’intera catena nell’UE e contribuirà alla transizione verde del settore dei dispositivi medici. Gli aiuti che abbiamo approvato oggi consentono di investire nella prossima generazione di dispositivi medici, salvaguardando nel contempo la concorrenza nel mercato unico.”