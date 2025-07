1ª Sagra del Fagiolo alla Casa della Vigna

Sabato 26 luglio 2025, a partire dalle ore 18:00, la suggestiva cornice della Casa della Vigna a Cervino (CE) accoglierà la 1ª Sagra del Fagiolo, un evento promosso dall’Associazione Fare Bene APS in collaborazione con il progetto “Il Vicolo dei Fagioli”. La manifestazione rappresenta un momento di incontro tra storia, agricoltura e cultura locale, volto a raccontare il recupero del Fagiolo Suscieglio di Cellole, un legume antico e quasi scomparso, oggi riscoperto come simbolo di identità territoriale e qualità agroalimentare. Un’esperienza virtuosa che si propone come best practice per il rilancio delle tradizioni agro-sociali nella Valle di Suessola e per la valorizzazione della coltivazione dei legumi nei territori di Arienzo, Cervino, San Felice a Cancello e Santa Maria a Vico. I lavori si apriranno con i saluti istituzionali di Giuseppe Vinciguerra, Sindaco di Cervino e Giuseppe Piscitelli, Presidente dell’Associazione “Fare Bene APS” e Casa della Vigna. Seguiranno gli interventi di Elio De Rosa, agronomo; Pietro Razzino, agronomo e referente del progetto “Il Vicolo del Fagiolo”, in rappresentanza del Comune di Cellole; Gennaro Scognamiglio, dell’UNCI Agroalimentare; Andrea Striano, Responsabile “Imprese e Mondi Produttivi” di FdI; Antonio D’Acunto, Presidente nazionale della Guardia Agroforestale Italiana e di Vincenzo Santangelo, Consigliere Regionale della Campania, moderati dal giornalista e direttore Domenico Letizia.

Durante la serata saranno presentati tre piatti tipici a base di fagiolo, per raccontare attraverso il gusto la ricchezza della nostra tradizione contadina. L’iniziativa proseguirà con ulteriori degustazioni di prodotti tipici locali e laboratori esperienziali dedicati al mondo del food, a cura di eccellenze del territorio e non solo: DRV Olio di Vincenzo De Rosa, Apicoltura Alba di Santa Maria a Vico, Pascarella Carni, Mamma Natur, brand Made in Italy nato a Berlino specializzato in sughi pronti biologici e vegan, e si concluderà con dell’intrattenimento musicale e attività di gioco per i più piccoli. Un’occasione imperdibile per riscoprire i sapori autentici della tradizione e valorizzare il patrimonio rurale locale.

Il modello del Fagiolo di Cellole si afferma come una concreta pratica di azione agro-sociale, finalizzata a promuovere il territorio, divenendo una buona pratica per valorizzare le eccellenze materiali e immateriali che contraddistinguono la Valle di Suessola e la sua ricca vocazione agricola. Un risultato reso possibile grazie alla sinergia tra il Presidente Giuseppe Piscitelli, gli agronomi Mario Sanza ed Elio De Rosa, gli imprenditori Vincenzo De Rosa e Vincenzo De Angelis, e il giornalista e direttore Domenico Letizia. Un lavoro condiviso che ha trasformato Casa della Vigna in un vero e proprio hub di promozione agro-sociale, adatto anche all’attività oleoturistica e che ha presentato la domanda di iscrizione al registro delle imprese campane per l’oleoturismo, un punto di riferimento per la valorizzazione del paesaggio, della biodiversità e del patrimonio agroalimentare delle realtà aziendali della Valle di Suessola e del casertano coinvolte nel progetto.