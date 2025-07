La rassegna "I Concerti per la Biodiversità" parte dalle Grotte di Pertosa-Auletta (SA)

Musica, paesaggio e sensibilizzazione ambientale per il nuovo progetto culturale dell’Osservatorio sulla Geo Biodiversità della Regione Campania.

Un pianoforte, una batteria, una grotta millenaria. Nasce così la prima edizione de “I Concerti per la Biodiversità”, una rassegna musicale che unisce il linguaggio universale dell’arte all’urgenza della tutela ambientale, portando la musica nei luoghi simbolo della biodiversità campana.

Il progetto è promosso dall’Osservatorio sulla Geo Biodiversità della Regione Campania, con la collaborazione della Fondazione MIdA – Musei Integrati dell’Ambiente, del Comune di Pertosa e del Comune di Auletta, e nasce dalla volontà di proporre nuovi modi di abitare i luoghi naturali, intrecciando cultura, scienza e comunità.

A fare da cornice a questo debutto è uno dei siti naturalistici più affascinanti d’Europa: le Grotte di Pertosa-Auletta, un vero e proprio monumento geologico scavato dal fiume Negro nel cuore del massiccio degli Alburni, che per una sera si trasformerà in uno spazio di ascolto e contemplazione.

Protagonisti della serata saranno il Maestro Luigi R. Gargano al pianoforte e Antonio Porpora alla batteria, che daranno vita a un viaggio sonoro tra colonne sonore, brani d’autore e composizioni originali. Un concerto pensato non per riempire il luogo, ma per mettersi in dialogo con la sua energia e il suo silenzio.

Tommaso Pellegrino, consigliere regionale e presidente dell’Osservatorio sulla Geo Biodiversità, dichiara: “Il primo Concerto per la Biodiversità nelle Grotte di Pertosa-Auletta rappresenta un momento di grande valore simbolico e culturale. Un connubio straordinario tra arte, natura e sensibilizzazione ambientale reso possibile grazie alla visione del maestro Luigi Gargano e al lavoro sinergico tra l’Osservatorio Regionale per la Biodiversità, che ho l’onore di presiedere, la Fondazione MIDA e i Comuni di Pertosa e Auletta. Portare la musica nel cuore della terra, in uno degli scenari naturali più affascinanti della nostra regione, significa promuovere un nuovo linguaggio per avvicinare i cittadini ai temi della tutela ambientale e della valorizzazione del nostro straordinario patrimonio naturale. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, che certamente sarà il primo di un percorso che vedrà il nostro Territorio protagonista per la sensibilizzazione alla biodiversità, unendo bellezza, consapevolezza e identità territoriale.”

Il concerto del prossimo 24 luglio inaugurerà un percorso che toccherà altri luoghi simbolici della Campania – valli, boschi, coste, montagne – ciascuno scelto per la sua unicità ambientale e identitaria. Ogni tappa sarà diversa, ogni luogo racconterà qualcosa. Sempre con la musica come guida. I Concerti per la Biodiversità – Prima Edizione Antro Maestoso delle Grotte di Pertosa-Auletta Giovedì 24 luglio 2025 Ore 21:00

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Per prenotare:

www.qr0.it/24luglio