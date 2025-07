Patenti sospese, sequestri e sanzioni per violazioni al Codice della Strada

La Polizia Locale della Città di Afragola diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli, nel fine settimana ha avviato una serie di controlli finalizzati al rispetto delle norme contemplate nel Codice della Strada. Personale automontato e motomontato in abiti civili e con auto e moto civetta ha effettuato controlli su tutto il territorio.

Il Bilancio dei controlli è pesante, nell’ambito delle attività sono stati controllati numerosi veicoli, sospese n.5 patenti di guida, sanzionati n.8 conducenti per guida con il cellulare, sequestrati n.8 ciclomotori per guida senza casco, confiscato un veicolo, sequestrati n.7 veicoli perché circolavano senza assicurazione, sanzionato un veicolo per mancata revisione, n.11 veicoli sanzionati perché parcheggiati sui marciapiedi, n.3 inviti a presentare documenti presso un comando di polizia, una sanzione per lancio di oggetti dal veicolo.

I controlli nei prossimi giorni sono intensificati e continuano in maniera serrata su tutto il territorio.