"Amare un narcisista" in anteprima con ospiti internazionali

La tredicesima edizione dell’Ariano International Film Festival, in programma dal 28 luglio al 3 agosto 2025, si arricchisce di un importante respiro internazionale con la partecipazione di alcuni prestigiosi ospiti dal Regno Unito.

L’occasione è la prima nazionale del film “Amare un narcisista”, che sarà presentato al pubblico venerdì 1° agosto alle ore 20:30 presso l’Auditorium Lina Wertmüller. Per l’evento sarà presente il regista e protagonista Raffaello De Gruttola, accompagnato da un cast d’eccezione: Sadie Frost, anche coinvolta nella produzione, Stephen Campbell Moore e Lyndsey Marshal.

Lyndsey Marshal, nota al grande pubblico per il ruolo di Cleopatra nella serie cult Roma, è attualmente impegnata sul set della seconda stagione di Criminal Record, acclamata serie Apple. Stephen Campbell Moore, già volto di Downton Abbey, ha recentemente interpretato J.R.R. Tolkien nel film Freud – L’ultima analisi. Sadie Frost, infine, è indimenticabile per la sua partecipazione come attrice nel Dracula di Francis Ford Coppola e come produttrice di eXistenz di David Cronenberg.

“Amare un narcisista” racconta la storia intensa e disturbante di una relazione tossica tra un uomo e una donna, toccando temi profondi e attualissimi. Un’opera che promette di suscitare riflessioni importanti sul tema dell’abuso psicologico e sull’identità emotiva nelle relazioni moderne.

Dopo la proiezione, il pubblico avrà l’opportunità di dialogare con il cast e il regista. E per chi volesse incontrare nuovamente gli ospiti, l’appuntamento si rinnova domenica 3 agosto alla Villa Comunale di Ariano Irpino, dove sfileranno sul red carpet e si concederanno a fan e stampa.

L’ingresso alla serata è gratuito fino a esaurimento posti.