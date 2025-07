Il Piccolo Principe di Saint-Exupéry rivive a Sant’Agnello

Un appuntamento speciale al Largo Recanzo, nel rione Maiano, a Sant’Agnello: domenica 20 luglio alle 21:00, nell’ambito del cartellone degli eventi “rEstate Sintonizzati 2025” del Comune di Sant’Agnello, l’attore Luca Mauceri porterà in scena la magia senza tempo del “Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry.

Il testo originale è stato interamente ritradotto, da Luca Mauceri in collaborazione con Giovanni Calcagno, e messo in versi endecasillabi e settenari che costituiscono la vera partitura su cui è orchestrata la narrazione. Musiche elettroniche e contemporanee, non prive di ampie linee melodiche e suadenti ninne nanne, contribuiscono in maniera fondamentale a proiettare la messa in scena in un contesto narrativo decisamente fresco e moderno.

Lo spettacolo, tratto dal testo più tradotto al mondo dopo la Bibbia, nasce come sperimentazione e ricerca di un linguaggio del corpo fortemente comunicativo, associato ad una narrazione dove lo strumento voce è utilizzato in modo sapiente, lavorando su differenti registri tonali e sulla forte musicalità della traduzione che porta quasi a un “recitar cantando” tra rime, assonanze e modulazioni.

L’attore, solo in scena, interpreta tutti i personaggi, muovendosi in una scenografia povera ma ricca di oggetti simbolici ed evocativi che rimandano ai giochi di infanzia attraverso la semplicità dei materiali e suggeriscono mondi a noi cari ma dimenticati nel lungo e faticoso processo di crescita.

Tutto il lavoro di drammaturgia verte sulla possibilità di creare un grande ambiente di complicità con lo spettatore, tale da permettere rapidi mutamenti di postura e cambi di voce, appena colorati da elementi di costume capaci di prendere per mano l’ascoltatore conducendolo di stanza in stanza nell’immaginifico viaggio tra i pianeti che diviene viaggio nell’anima di noi stessi alla ricerca dell’essenza perduta.

Svestiti dunque i tradizionali panni della favola per bambini, lo spettacolo abbraccia trasversalmente tutte le età, consentendo differenti approcci di lettura e interpretazione del testo, facendo leva fortemente sull’aspetto esoterico e simbolico, ironico e tragico al tempo stesso.