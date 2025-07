Residenti del Parco Mascagna minacciati e vittime di vandalismi continui

‘Noi residenti del Parco Mascagna siamo disperati, ormai da mesi sotto scacco di bande di teppisti che ci perseguitano con botti schiamazzi, e minacce. Ieri sera una banda ha rovesciato il cassonetto della plastica, minacciando e rincorrendo chiunque si avvicinasse per dissuaderli. La polizia solertemente chiamata non si è presentata. Dietro la minaccia di avvertirla loro stessi hanno risposto con disprezzo “tanto non viene”. Per concludere hanno insultato e minacciato mia madre che li riprendeva dal balcone’ E’ quanto scrivono i residenti del parco Mascagna al deputato Borrelli e al consigliere di Europa Verde della V Municipalità Gennaro Nasti allegando le foto dell’ultimo raid.

“Un parco intero sotto scacco di ragazzetti violenti e senza cervello, troviamo ingiusto che i cittadini del Parco Mascagna debbano da mesi sopportare tutto ciò. Il controllo all’interno delle cancellate del Parco Mascagna regge ma nei viali circostanti c’è uno sfrecciare di ragazzini con bici elettriche che mettono in pericolo l’incolumità di passanti e bambini che frequentano l’area verde. Da tempo chiediamo l’urgente ripristino delle normali condizioni di sicurezza attraverso la riattivazione delle catene divelte e segnaliamo che ci sono gruppi di giovanissimi che compiono atti vandalici a volte aggressioni ai coetanei. Vogliamo capire a che punto sia l’installazione della videosorveglianza per vigilare l’area al di qua e al di là delle cancellate. Siamo di fronte a un imbarbarimento generale, i ragazzi sono fuori controllo e lo dimostrano di continuo. Vivono di eccessi, sono alla ricerca del sensazionalismo spinto e non esitano a commettere atti di vandalismo o vere e proprie aggressioni ai danni di coetanei. Il senso di impunità dilagante accresce il disturbo giovanile che ormai è fuori controllo. Occorre dare un segnale concreto e incontrovertibile per riportare tra i giovani responsabilità ed equilibrio”. Questo il commento di Borrelli e Nasti.