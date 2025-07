Motoscafo si arena sugli scogli di Posillipo (AV)

"Sovraffollamento di barche sotto costa è pericolo serio per incolumità bagnanti"

Le foto di un motoscafo arenato sugli scogli di Villa Lauro in circostanze ancora da chiarire e di decine di barche ormeggiate sotto costa sono state inviate al deputato Francesco Emilio Borrelli e al consigliere di Europa Verde della I Municipalità Lorenzo Pascucci da cittadini che denunciano l’invasione di barche nelle aree riservate ai bagnanti.

“Le immagini incredibili del motoscafo arenato e elle tantissime barche a motore ormeggiate a pochi metri dalla riva lungo le scogliere della città testimoniano in primo luogo la mancanza totale del rispetto delle distanze da tenere dalla costa per i natanti, che si vengono a sommare alle numerose violazioni del codice della navigazione che ci vengono segnalate in particolare nei fine settimana quando si registra un sovraffollamento di barche che rende pericolosissime intere aree del golfo di Napoli. Abbiamo visto la presenza in mare della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza che apprezziamo ma che purtroppo non riesce a far fronte alle centinaia di barche che scorrazzano per il golfo senza rispettare le regole. Riteniamo che in questo particolare periodo ci debba essere un ulteriore rafforzamento delle forze dell’ordine in mare per garantire sicurezza a bagnanti e a tutti i diportisti”. Questo il commento di Borrelli e Pascucci.