"Scena inquietante, verifiche su eventuali ulteriori maltrattamenti"

Nelle immagini inviate al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli si vede una donna che, dopo aver legato il proprio cane alla grata della finestra, prova maldestramente a fargli una siringa mentre il quadrupede abbaia impaurito. La scena, avvenuta in via Tarantini, viene notata da alcuni passanti che iniziano a protestare per il trattamento nei confronti dell’animale e girano un video dell’accaduto. Le urla non sembrano aver toccato la donna che ha proseguito nella sua azione.

“Ritengo doveroso assicurarsi che questa donna sia in grado di badare al proprio cane e che non gli infligga inutili quanto dolorose sofferenze nella sua gestione quotidiana. Le scene che ci sono state inviate lasciano senza parole soprattutto per l’apparente indifferenza della donna nel trattare senza alcuna accortezza il suo cane, legandolo addirittura alla grata della finestra per tenerlo fermo”.

Queste le parole del deputato Borrelli. Sulla vicenda è intervenuto anche l’animalista Enrico Rizzi: “Non c’è altro da aggiungere perché la frequenza delle immagini pubbliche non lascia ad una interpretazione di sorta. L’animale è di fatto immobilizzato, terrorizzato, legato in un modo assolutamente ingiustificato e contro legge. Sollecito le autorità locali ed in particolare l’arma dei carabinieri ad intervenire sottoponendo a sequestro l’animale vittima di maltrattamento, applicando in maniera decisiva la normativa vigente”.