Borrelli e Caselli: "Turisti costretti a pagare il pizzo per saltare la fila, vergognoso"

Una lite tra barcaioli all’ingresso della Grotta Azzurra, uno dei luoghi simbolo di Capri conosciuta in tutto il mondo, è stata ripresa da alcuni presenti e inviata al deputato Francesco Emilio Borrelli e al consigliere di Municipalità di Europa Verde Gianni Caselli. Secondo i denuncianti, episodi simili sono ormai all’ordine del giorno con il rischio che si arrivi a episodi ben più gravi. Alla base delle tensioni il fatto che alcuni personaggi che gestiscono gli ingressi nella grotta, prenderebbero somme di denaro a nero, in aggiunta al ticket pagato dai visitatori, per saltare la fila costringendo chi è regolarmente in fila a vedersi passare avanti chi lascia una ‘lauta mancia’.

“Quanto denunciato da chi ha realizzato il video è vergognoso e mortifica l’immagine di Capri e dell’intero settore turistico della nostra regione. Chiediamo verifiche immediate sulla condotta di chi dovrebbe gestire con trasparenza gli ingressi nella grotta, rispettando l’ordine di arrivo e l’acquisto regolare dei ticket, che invece chiede ai turisti di pagare una somma suppletiva a nero per saltare comodamente la fila, alimentando tensioni e risse tra i presenti. Chiediamo di conoscere se chi pretende questo pizzo legalizzato appartenga alla cooperativa stessa che gestisce lo sbigliettamento o si tratta di abusivi che, comunque vengono lasciati fare. Un fenomeno delinquenziale inaccettabile che deve essere stroncato sul nascere”. Questo il duro commento di Borrelli e Caselli.

https://www.facebook.com/francescoemilio.borrelli/videos/1395511461680850